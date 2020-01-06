2020-01-06T11:51:44+03:00
Общество

Во Владимире на парковке у «Глобуса» сбили женщину

Водитель не увидел ее в темноте
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 января около 19:00 на парковке у гипермаркета «Глобус» на Суздальском проспекте 31-летний водитель машины Lada Vesta сбил 80-летнюю женщину. Она вышла из машины своего сына и пошла мимо припаркованных автомобилей в магазин. По предварительным данным, водитель просто не заметил проходящего мимо пешехода.

Женщина была госпитализирована в больницу. Очевидцы ДТП в соцсетях сообщают, что в это же время на парковке молодые люди дрифтили на свежевыпавшем снегу, создавая угрозу как пешеходам, так и автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24