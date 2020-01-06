Во Владимире на парковке у «Глобуса» сбили женщину

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:51:44+03:00

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5 января около 19:00 на парковке у гипермаркета «Глобус» на Суздальском проспекте 31-летний водитель машины Lada Vesta сбил 80-летнюю женщину. Она вышла из машины своего сына и пошла мимо припаркованных автомобилей в магазин. По предварительным данным, водитель просто не заметил проходящего мимо пешехода.

Женщина была госпитализирована в больницу. Очевидцы ДТП в соцсетях сообщают, что в это же время на парковке молодые люди дрифтили на свежевыпавшем снегу, создавая угрозу как пешеходам, так и автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU