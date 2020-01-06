В Судогде стартовал традиционный хоккейный турнир
Он посвящен памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина
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5 января в Судогде стартовал традиционный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». В этом году на него приехали команды из Башкирии, Удмуртии, а также Ивановской, Кировской, Московской, Новосибирской и Тверской областей.
Нынешний турнир в Судогде станет уже 18-ым по счету. Кроме гостей турнира в нем традиционно принимает участие местная команда «Судогодец».
ИСТОЧНИК KP.RU