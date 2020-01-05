В Кольчугино появится новый прокурор

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Нового Кольчугинского межрайонного прокурора назначили в последние дни декабря прошлого года. Тридцатисемилетний Максим Левин родился в Коврове, закончил в 2003 году Владимирский юридический институт и с 2004 года работал по специальности. Сначала следователем, потом старшим следователем и следователем по особо важным делам в родном городе. А в последние годы – помощником и заместителем Ковровского городского прокурора, Вязниковским межрайонным прокурором.

ИСТОЧНИК KP.RU