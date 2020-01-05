2020-01-05T16:57:22+03:00
Общество

В Кольчугино появится новый прокурор

Им стал бывший следователь Максим Левин
Ирина Мальцева
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Нового Кольчугинского межрайонного прокурора назначили в последние дни декабря прошлого года. Тридцатисемилетний Максим Левин родился в Коврове, закончил в 2003 году Владимирский юридический институт и с 2004 года работал по специальности. Сначала следователем, потом старшим следователем и следователем по особо важным делам в родном городе. А в последние годы – помощником и заместителем Ковровского городского прокурора, Вязниковским межрайонным прокурором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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