На рождественские угощения владимирцы потратят около четырех тысяч рублей

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:29:03+03:00

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Во Владимирском отделении ГУ Банка России подсчитали, во сколько обойдется Рождественский стол для жителей Владимирской области. По сравнению с прошлым годом праздничные угощения подорожали, но незначительно. По оценке специалистов, стол на четырех человек, который украсят «Жаркое из свинины», «Цыпленок табака», бутерброды с икрой, закуски, десерты, фрукты и шампанское, обойдется в 4 057 рублей. Сэкономить владимирцам удастся за счет снижения цен на некоторые продукты. Цыплята, например, стали дешевле на 3,3%, а цена на бескостную свинину снизилась на 2,5%. Ставшее одним из атрибутов праздника игристое вино подросло в цене всего на 0,9%, колбаса полукопченая – на 1,1%. Увы, фрукты подорожали сильнее: лимоны - на 14,8%, апельсины - на 10,4%, яблоки - на 8,9% и бананы - на 8,7%. Цена на закуски тоже не радуют: рыба копченая, маринованная, соленая подорожала на 7,6%, сыр - на 11,5%, колбаса сырокопченая - на 3,8%. Но традиционный и любимый многими бутерброд с икрой стал дешевле на 4,7%, поскольку икра лососевая подешевела на 7,4%. На сладостях сэкономить тоже не удастся. шоколадные конфеты подорожали на 5,7%, шоколад на 7,1%, мороженое - на 9,3%. Те, кто не успел приготовить любимые зимние салаты «Оливье» и «Селедку под шубой» на Новый год, могут подать их на Рождество. Главное помнить, что «Селедка под шубой» обойдется по сравнению с прошлым годом дороже на 5,6%, а «Оливье» для владимирцев - дешевле на 4,0%, поскольку свежие огурцы, картошка и морковь стали доступнее по цене.

ИСТОЧНИК KP.RU