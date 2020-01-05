Житель Юрьев-Польского отомстил соседу, сбив его автомобилем

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:17:01+03:00

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Два соседа-дачника, живших в Юрьев-Польском районе, конфликтовали давно. Весной 2018 года у одного из них загорелся сарай на участке, и пятидесятипятилетний мужчина заподозрил в поджоге своего пятидесятичетырехлетнего соседа. Желая отомстить и боясь, что сосед спалит его дом, владелец сарая решил покалечить обидчика. Выпив, он уселся в свой автомобиль и на сельской дороге в темноте с выключенными фарами стал поджидать врага. Увидев возвращающегося домой мужчину, переходившего дорогу, он специально сбил его машиной. В результате пострадавший получил серьезные травмы. Сам водитель уверял, что он никого не хотел калечить, а сосед бросился на его движущийся автомобиль. Однако суд не поверил ему и назначил реальное наказание: пять лет в исправительной колонии общего режима, а также запретил два года управлять автомобилем. Кроме того, машину, на которой он сбил человека, конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU