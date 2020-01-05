В Петушинском районе на пожаре пострадал человек

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:10:07+03:00

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Сообщение о пожаре в частном доме на улице Центральной в деревне Метенино Петушинскогого района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области в начале второго ночи 5 января. Туда немедленно отправились пожарные Петушинского гарнизона. Справиться с пламенем смогли восемнадцать человек на пяти машинах, в общей сложности выгорело 96 квадратных метров, дом сгорел практически дотла. Пострадал и оказавшийся в доме человек. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU