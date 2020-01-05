2020-01-05T10:29:25+03:00
Происшествия

Ковровчанин напал на горожанина, прикинувшись полицейским

Суд отправил его в колонию на восемь лет
Ирина Мальцева
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Житель Коврова в феврале прошлого года спланировал нападение на едва знакомого горожанина. Раздобыв игрушечный пистолет, похожий на настоящее оружие. и обложку удостоверения, куда вставил свою фотографию, он отправился на квартиру к мужчине. Представившись полицейским, он ударил в живот хозяина квартиры, где жила его жертва, а потом с бранью напал и на знакомого. Угрожая пистолетом, он заставил ковровчанина пустить его в квартиру, помешал вызвать полицию и открыто похитил у него DVD-плеер. Ранее ковровчанин обокрал еще нескольких знакомых, побывав в гостях у которых и утащив телефон, ноутбук и деньги. В суде нападавший, ранее не раз судимый, вину признал и заверил, что сейчас раскаялся. Ему дали восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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