11 заправок Владимирской области попали в "черный список" Росстандарта

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:39:29+03:00

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Рейтинг АЗС страны составлен на основе проверок, проведенных Росстандартом в 2019 году. Во Владимирской области типичными нарушениями стали продажа бензина с октановым числом ниже заявленного, например, под видом 95-го заправляют 92-й. Также частым нарушением стало завышенное содержание серы. Например, в Вязниковском районе, на АЗС в деревне Лихая Пожня, количество серы в 47 раз выше норматива, что опасно для природы.

Во Владимире самое плохое топливо на заправках нашли по адресам: Куйбышева, 22; Большая Нижегородская, 73 б и Мира, 1а.

По области в "черный список" попали станции по адресам: Вязниковский район, деревня Лихая пожня, Шоссейная, 41; Кольчугинский район, 151 км от а/д М7; Киржачский район, деревня Корытово; Гороховецкий район, 319 км, деревня Мисюрево; Вязниковский район, поселок Лукново; Ковров, Космонавтов, 3; Меленковский район, село Бутылицы; Юрьев-Польский, Луговая, 22.

Наш регион занимает вторую строчку антирейтинга. Больше нарушений, чем у нас, только в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU