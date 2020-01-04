Житель Меленковского района украл телефон медсестры, пока ждал в больнице знакомую
Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Меленковского района. Мужчина обвиняется в краже, сообщает региональное УМВД.
В начале октября в полицию обратилась медсестра одной из больниц города. Она сообщила, что у нее украли сотовый телефон стоимостью 9 500 рублей. Женщина пояснила, что гаджет пропал с ее рабочего места.
Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 53-летний житель Меленковского района.
Предварительным следствием установлено, что мужчина в коридоре больницы ждал свою знакомую. Когда медсестра отлучилась со своего поста, заметил оставленный без присмотра мобильный. Воспользовавшись ситуацией, мужчина украл гаджет.
Чужой телефон он хотел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Украденное у подозреваемого изъяли. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU