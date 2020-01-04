2020-01-04T13:53:38+03:00
Общество

Житель Меленковского района украл телефон медсестры, пока ждал в больнице знакомую

Сотрудница медучреждения отлучилась с поста, оставив гаджет
Алена Смирнова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Меленковского района. Мужчина обвиняется в краже, сообщает региональное УМВД.

В начале октября в полицию обратилась медсестра одной из больниц города. Она сообщила, что у нее украли сотовый телефон стоимостью 9 500 рублей. Женщина пояснила, что гаджет пропал с ее рабочего места.

Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 53-летний житель Меленковского района.

Предварительным следствием установлено, что мужчина в коридоре больницы ждал свою знакомую. Когда медсестра отлучилась со своего поста, заметил оставленный без присмотра мобильный. Воспользовавшись ситуацией, мужчина украл гаджет.

Чужой телефон он хотел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Украденное у подозреваемого изъяли. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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