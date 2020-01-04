Во Владимире у вокзального спуска "шестерка" снесла светофор
Водитель 1999 года рождения не справился с управлением
фото: https://vk.com/transport_vladimira33Фото: соцсети
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Около 11.20 у дома №71 по улице Большая Московская, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2106 не справился с управлением совершил наезд на опору светофора и дорожный знак. От удара светофор и знак сломались. Отметим, авария произошла прямо у остановки "Вокзальный спуск". Светофор, который, в том числе, регулировал переход пешеходов, как уточнили в региональном УМВД, восстановят в ближайшее время.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU