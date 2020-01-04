2020-01-04T15:51:40+03:00
Общество

Губернатор приостановил реформу на владимирском автовокзале

Департамент цен и тарифов и департамент транспорта и дорожного хозяйства проведут экспертизу расчетов стоимости услуг
Алена Смирнова
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Напомним, в конце 2019 года ГУП «Владимирский автовокзал» начал перезаключать договора с перевозчиками на новых условиях: с 1 января 2020 года предприятие планировало перейти на систему расчетов с перевозчиками, по которой плата за услуги ГУПа должна была стать фиксированной. Дополнительно они должны были платить за каждый въезд на каждую станцию и доплачивать за расстояние маршрута и вместимости автобуса. Ранее перевозчики платили процент от стоимости проданных билетов.

Перевозчики оказались крайне недовольны новой системой. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, принимая во внимание высокую социальную значимость пассажирских перевозок, поручил департаменту цен и тарифов и департаменту транспорта и дорожного хозяйства провести экспертизу расчетов стоимости услуг.

Решение о переходе на новую систему расчетов перевозчиков с автовокзалом отложено до подведения итогов экспертизы, сообщает администрация области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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