2020-01-04T11:58:58+03:00
Происшествия

В Александрове на пожаре погибла 58-летняя женщина

Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр
Алена Смирнова
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Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Александрове по улице Красный на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 15.58 3 января.

На место происшествия выехали пожарные Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь удалось ликвидировать еще до прибытия спасателей. Однако, в результате ЧМ погибла женщина. Как сообщили в оперативном ведомстве, в загоревшейся квартире обнаружили тело женщины 1961 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать курение.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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