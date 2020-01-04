В Александрове на пожаре погибла 58-летняя женщина

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:58:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Александрове по улице Красный на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 15.58 3 января.

На место происшествия выехали пожарные Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь удалось ликвидировать еще до прибытия спасателей. Однако, в результате ЧМ погибла женщина. Как сообщили в оперативном ведомстве, в загоревшейся квартире обнаружили тело женщины 1961 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать курение.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU