В Александрове на пожаре погибла 58-летняя женщина
Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Александрове по улице Красный на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 15.58 3 января.
На место происшествия выехали пожарные Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь удалось ликвидировать еще до прибытия спасателей. Однако, в результате ЧМ погибла женщина. Как сообщили в оперативном ведомстве, в загоревшейся квартире обнаружили тело женщины 1961 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать курение.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU