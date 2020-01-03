В киржачской малоэтажке горела квартира, а во владимирской - дымоход

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:24:21+03:00

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2 января около 23 часов загорелась квартира в двухэтажном доме в поселке Желдыбино Киржачского района. Практически все жильцы выбрались из огня самостоятельно. Помощь спасателей понадобилась только пенсионерке из соседней квартиры, которая не могла выйти сама. К счастью, обошлось без пострадавших. Сгорела внутренняя отделка квартиры на площади 8 кв.метров. В ликвидации пожара участвовали 6 человек и 2 единицы техники. Во Владимире, в микрорайоне Мостострой на улице Школьной приблизительно в это же время загорелся дымоход в доме. Видимо, летом коммунальщики забыли его прочистить. Пламя тушили 8 человек и 2 единицы техники. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU