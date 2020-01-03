2020-01-03T16:06:35+03:00
Общество

С владимирских улиц снег вывозят тоннами

Коммунальщики работают не покладая рук два дня подряд
Елена Масленникова
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В мэрии рапортуют о добросовестной работе коммунальщиков 2 и 3 января. После выпадения снега 2 января, на уборку улиц вышли 60 человек и 55 единиц техники. Из города вывезено 43 10-тонных самосвала со снегом и сметом. 3 января снег в городе убирают 55 рабочих и 54 единицы техники. В мэрии напоминают жителям: на некачественную уборку снега в городе можно жаловаться по телефонам "горячей линии" ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). Если претензии есть к работе "управляшек", можно звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05 круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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