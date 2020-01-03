2020-01-03T11:50:58+03:00
Общество

Владимирцы с улицы Сурикова разыскивают похитителей ёлки со двора

Новогоднюю красавицу украли в ночь на 2 января
Елена Масленникова
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Жильцы 10-го А дома по улице Сурикова опубликовали гневное обращение в местных соцсетях, адресованное воришкам. ВКонтакте, в паблике "Подслушано Владимир" жители призывают "неизвестных личностей" вернуть новогоднюю красавицу, украденную со двора в ночь на 2 января, на место. Случай запечатлела камера видеонаблюдения. Правда, на 2-секундном видео, выложенном в соцсети, мало что можно разглядеть.

- Дело принципа, ёлку каждый год наряжают дети, и сегодня, не увидев с утра ее во дворе, было много слез. Ребят,если в ближайшие пару дней не вернете, видео передам участковому,- пишет житель дома №10 А по ул.Сурикова.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что жильцы дома вправе обратиться к участковому или в дежурную часть с заявлением о краже ёлки. Обращение будет рассмотрено в течение 10 дней. К слову, владимирцы еще не жаловались на хищение новогодних красавиц с придомовых территорий. А воришкам стоит помнить: за кражу чужого имущества может грозить в том числе и реальный срок- до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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