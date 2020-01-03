2020-01-03T10:37:44+03:00
Общество

Суздаль вошел в топ-10 городов, популярных для летних путешествий в 2020

Однако он признан самым дорогим городом для отдыха в летний период
Елена Масленникова
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Десятка самых популярных городов для отдыха этим летом выглядит так: Санкт-Петербург, Симферополь, Кисловодск, Суздаль, Таганрог, Петрозаводск, Осташков, Зеленоградск, Калининград и Казань. Список составлен российским сервисом бронирования жилья для отдыха на основании уже оплаченных путевок туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. По данным сервиса, отдыхающие планируют свои поездки на период от 1 до 14 ночей. Туристы готовы тратить на свой отдых от 1 тысячи до 13 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего этим летом обойдется поездка в Калининград - от тысячи рублей за сутки, и Таганрог - почти 2 тысячи рублей за сутки. Самым дорогим городом для отдыха этим летом признан Суздаль - за сутки придется заплатить почти 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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