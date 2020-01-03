2020-01-03T09:53:17+03:00
Общество

Владелец "ИНФИНИТИ" взыскал в суде со страховщиков больше 1 миллиона рублей

Компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" отказала хозяину кроссовера представительского класса в выплате страховки
Елена Масленникова
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В ДТП владелец "ИНФИНИТИ" попал в мае 2018 года. Виновником аварии был водитель ГАЗа. В результате столкновения двух автомобилей, кроссовер получил механические повреждения. Хозяин представительского автомобиля обратился в свою страховую компанию "СЕРВИСРЕЗЕРВ" с заявлением о выплате страховки, но ему отказали. Тогда мужчина пошел в суд. Он потребовал взыскать с компании "СЕРВИСРЕЗЕРВ":

- страховую выплату в размере 274400 рублей,

- неустойку за невыплату страховки до момента обращения в суд - 400 тысяч рублей,

- неустойку из расчета 274400 р. х 1%, начиная со следующего дня после вынесения решения судом и до момента фактического исполнения,

- расходы по оплате независимой экспертизы - 8 тысяч р.,

- компенсацию морального вреда - 20 тысяч р.,

- штраф в размере 50 %.

Кроме этого, хозяин "ИНФИНИТИ" просил суд взыскать более 170 тысяч рублей за причиненный вред с виновника ДТП, и дополнительно пропорционально со всех ответчиков - 15 тысяч рублей, которые пришлось потратить на юриста.

В суде выяснилось, что виновник ДТП умер. В связи с этим собственник "японца" отказался от иска в отношении его правопреемников, но потребовал увеличить сумму страховки с компании "СЕРВИСРЕЗЕРВ". Цифра выросла с 274400 до 393200 рублей. И с этой же суммы истец просил рассчитывать неустойку.

Киржачский районный суд удовлетворил требования истца частично. По решению местной Фемиды, страховщики обязаны выплатить владельцу "ИНФИНИТИ" 1008 800 рублей, из которых: страховое возмещение - 393200 рублей, неустойка - 400000 рублей, компенсация морального вреда - 3000 рублей, штраф - 196600 рублей, услуги оценщика - 8 000 рублей, услуги юриста - 8000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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