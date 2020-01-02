Владимиро-Суздальский музей-заповедник назвал дни бесплатного посещения в каникулы для многодетных

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:44:28+03:00

А также пенсионеров, студентов и детей до 16 лет

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник назвал дни бесплатного посещения в новогодние каникулы для отдельных категорий граждан:

4 января – день бесплатного посещения для членов многодетных семей. 7 января – день бесплатного посещения для пенсионеров, студентов и несовершеннолетних лиц старше 16 лет во Владимире (кроме Дмитриевского собора), Суздале и Гусь-Хрустальном. 8 января – день бесплатного посещения для пенсионеров, студентов и несовершеннолетних лиц старше 16 лет экспозиций в поселке Муромцево Судогодского района и в Суздальском районе (Кидекша), Дмитриевского собора в городе Владимире.

Полный список выставок можно посмотреть на сайте музея-заповедника. С актуальным списком льготных категорий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU