В Александровском районе в ДТП пострадали пятеро, а под Суздалем за рулем "Лады" погибла женщина

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:17:10+03:00

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Первые два дня нового года не обошлись без серьезных аварий на дорогах. Так, 1 января в Суздальском районе столкнулись три автомобиля - "Форд", "Хендай" и "Лада". По данным областной полиции, водитель "Форда" не справился с управлением, от чего иномарка вылетела на встречку и столкнулась сначала с "Хендаем" (тот улетел в кювет и пеервернулся), а после и в "Ладу". В больницу доставили водителей "Форда" и "Лады". Там, девушка, управлявшая "Ладой", умерла.

А 2 января около 14.00 на 99 км автодороги "Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики" столкнулись "УАЗ" и "Шкода". По предварительной информации, 39-летний водитель "Уазика" ехал в Александров и тоже не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина и столкнулась с "Шкодой" под управлением 54-летнего мужчины. Пострадали пятеро (один госпитализирован, четверо направлены на амбулаторное лечение).

ИСТОЧНИК KP.RU