Полицейские Вязниковского района помогли пенсионерке найти деньги в собственной квартире

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:14:08+03:00

Та просто забыла, что переложила их из одной заначки в другую

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68-летней жительнице станции Сарыево Вязниковского района понадобилась помощь полицейских, чтобы найти деньги в собственной квартире. За помощь в этом деле она даже потом написала благодарственное письмо на имя начальника ОМВД России по Вязниковскому району Сергея Поботкина.

Пенсионерка благодарила сотрудников полиции за профессионализм и понимание. 19 ноября 2019 года она позвонила в полицию и сообщила, что у неё дома из стенки пропали 8 000 рублей. Полицейские опросили пенсионерку и осмотрели её дом. Следов взлома двери или окон не было. Женщина рассказала, что в последнее время незнакомцы к ней не приходили. Тогда сотрудники полиции решили еще раз тщательно осмотреть место.

В итоге оказалось, что пенсионерка просто переложила деньги в другое место, а потом забыла об этом. Не обнаружив денег в привычном месте, она подумала, что ее обокрали. Для пожилых людей это частое явление, так что надо отдать должное полицейским, которые действительно проявили такт и понимание.

ИСТОЧНИК KP.RU