Суздаль попал в десятку самых популярных городов для путешествий на Рождество

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:01:46+03:00

Три ночи в городе обходятся в 18,5 тысячи рублей

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города России, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов для поездок на Рождество Христово.

Десятку самых популярных городов для рождественских путешествий по стране составили города Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Переславль-Залесский, Казань, Екатеринбург, Суздаль, Воронеж, Тверь.

Туристы планируют поездки на Рождество на период от 1,5 до 13 ночей и потратят на проживание от 1,2 до 18,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Рождество в Воронеже (1,2 тысячи рублей в сутки), дороже – в Суздале (в среднем аренда жилья стоит 18,5 тысячи рублей). При этом в городе из Владимирской области такую сумму придется отдать всего за три ночи.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 6 по 12 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU