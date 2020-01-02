2020-01-02T08:28:07+03:00
Общество

Новогодняя ночь во Владимирской области прошла без происшествий

Это был один из самых спокойных праздников за последние годы
Алексей СУХОВ
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Ночь на 1 января прошла в 33 регионе очень спокойно. Как сообщают представители МЧС России по Владимирской области, новогодние празднества обошлись без серьезных пожаров и других происшествий.

Действительно, даже по ощущениям этот новый год был спокойнее, чем в пршлые годы. Даже петарды и пиротехнику в этот раз жгли не до утра, а буквально один час сразу после полуночи. Возможно, у людей просто не хватило денег на гуляния до самого утра.

Напомним, что до 13 января во Владимирской области действует режим повышенной готовности. В целях обеспечения только пожарной безопасности в регионе работает посменно 1764 человека, а также задействовано 314 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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