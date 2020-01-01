Владимирский мусорный региональный оператор не успел сменить все контейнеры в городе

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:25:23+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января владимирские компании-перевозчики закончили работу по сбору ТКО, им на смену пришел региональный мусорный оператор ООО «Биотехнологии». Тариф на работу компании был установлен 30 декабря, потому у регоператора оставался всего день на замену контейнеров. При этом, компания «УНР-17» грозилась убрать все свои контейнеры на наступления Нового года.

Утром владимирцы увидели итоги мусорной реформы. В некоторых дворах мусорных контейнеров не оказалось вовсе, где-то «УНР-17» не увез свои баки, а «Биотехнологии» уже поставили свои. Наконец, встречались дворы, где мусор просто не вывезли.

Отметим, ООО «Биотехнологии» не провели конкурс среди фирм-перевозчиков. Владимирские компании не согласились работать на условиях, предложенных региональным оператором.

Напомним, компания ООО «Биотехнологии» открыла горячую линию для жителей Владимирской области: (4922) 77-30-05, 8 (991) 319-10-05, для районов работает телефон 8-800-302-09-29.

Площадка на улице ТихонравоваФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Площадка на улице КуйбышеваФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU