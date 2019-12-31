Результаты рейда: во Владимирской области лишь 1 процент водителей управлял машинами в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-31T16:18:35+03:00

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Рейд по пьяным водителям прошел во Владимирской области 28 декабря. 4 экипажа ГИБДД (10 инспекторов ДПС) проверяли все машины подряд.

Всего было проверено 148 машин. И лишь один процент водителей оказался под "парами алкоголя". В абсолютных цифрах это ровно два автомобиля. В одном случае водитель реально был пьян, во втором - отказался от прохождения освидетельствования. Зато во время рейда инспекторы ДПС поймали человека с поддельным водительским удостоверением. Около 19.45 был остановлен автомобиль "ЗАЗ", которым управлял 28-летний мужчина. При проверке по базам данных было установлено, что данное водительское удостоверение принадлежит другому человеку. Молодой человек пояснил, что купил водительское удостоверение через Интернет. Его отправила в дежурную часть.

Кстати, обоим попавшимся водителям грозит остаться без прав на срок до 2 лет и получить штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU