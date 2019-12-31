Рождественский стол для владимирцев подорожал на 1,5 процента по сравнению с 2019 годом

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-31T15:05:48+03:00

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Владимирское отделение Центробанка России подготовило статистику, посвященную тому, во сколько обойдется для жителей 33 региона рождественский стол.

Рождественское угощение в 2020 году дороже прошлогоднего, но незначительно. В целом праздничный стол на четырех человек, который украсят "Жаркое из свинины", "Цыпленок табака", бутерброды с икрой, закуски, десерты, фрукты и шампанское обойдется в 4057 рублей, а годовая инфляция данного меню составила 1,5%.

Сэкономить владимирцам удастся, прежде всего, за счет снижения цены на мясо. "Цыпленок табака" стал дешевле на 3,3%, свинина для жаркого - на 10%, да и овощи, если верить финансистам, стали дешевле. Подорожало, по официальным данным, игристое вино (на 0,9%), колбаса полукопченая (на 1,1%), лимоны (на 14,8%), апельсины (на 10,4%), яблоки (на 8,9%), рыба копченая, маринованная, соленая (на 7,6%), сыры твердые и мягкие (на 11,5%), колбаса сырокопченая (на 3,8%), а также шоколадные конфеты (на 5,7%) и шоколад (на 7,1%).

При этом в Центробанке вспомнили и о любимых россиянами салатах - "Оливье" и "Селедка под шубой". По данным о средней цене продуктов, входящих в эти блюда, "Селедка" подорожала на 5,6%, а "Оливье", наоборот, подешевел на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU