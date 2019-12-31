2019-12-31T11:35:41+03:00
Происшествия

В Суздале предприниматель начал строительство гостиницы и кафе без археологических раскопок

И в итоге разрушил памятник архитектуры
Алексей СУХОВ
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Этой историей уже занимает УФСБ России по Владимирской области. Они даже завели уголовное дело на 57-летнего предпринимателя, повредившего объект археологического наследия.

По версии следствия, в 2018 году он решил на своем земельном участке в Суздале решил построить гостиницу и кафе. И даже вырыл там два котлована под будущие туристические объекты. Вот только данный участок находится в границах объекта археологического наследия федерального значения "Культурный слой, валы, рвы города Суздаля, X-XIII, XIV-XVII веков". И по закону сначала должны были пройти археологические раскопки, а уж потом решаться вопрос о строительстве. Во время рытья котлованов рабочие частично разрушили рвы. В результате повреждения археологическому памятнику нанесен ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ. Мужчине может грозить либо штраф до пяти миллионов рублей либо даже лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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