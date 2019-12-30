Экс-полицейский, сбивший дорожного рабочего, получил условный срок

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-30T15:36:32+03:00

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Авария произошла в начале июля прошлого года, когда водитель взвода отдельной роты охраны и конвоирования УМВД по городу Владимиру, находясь на службе, управлял грузовиком, предназначенным для перевозки подозреваемых и обвиняемых. Превысив скорость и не соблюдая другие требования безопасности, он решил обогнать машины в районе улицы Почаевский овраг. И сбил пятидесятипятилетнего дорожного рабочего, находившегося на дороге, где укладывали асфальт. Пострадавшего водителя ООО «Мехколонна» доставили в больницу «Скорой медицинской помощи», где он вскоре скончался от полученных в результате аварии травм. Бывший полицейский вину признал частично, настаивая, что к трагедии привела неисправность грузовика, однако результаты экспертиз его версию не подтвердили. Приговором Октябрьского районного суда ему дали год лишения свободы условно. Кроме того, еще полтора года ему нельзя управлять транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU