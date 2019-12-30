В сгоревшем доме Гусь-Хрустального района нашли останки мужчины
Он проживал вместе с бабушкой, которая на момент пожара была в больнице
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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30 декабря в 05.33 пожарным позвонил житель города Курлово Гусь-Хрустального района и сказал, что горит дом его соседей. На место оперативно прибыли пожарные. Огонь охватил весь дом - 120 квадратных метров.
На месте пожара найдены останки мужчины 1988 года рождения. Он проживал вместе с бабушкой, которая на момент пожара была в больнице.
На тушение пожара от МЧС привлекались 13 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU