2019-12-30T12:05:58+03:00
Происшествия

В сгоревшем доме Гусь-Хрустального района нашли останки мужчины

Он проживал вместе с бабушкой, которая на момент пожара была в больнице
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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30 декабря в 05.33 пожарным позвонил житель города Курлово Гусь-Хрустального района и сказал, что горит дом его соседей. На место оперативно прибыли пожарные. Огонь охватил весь дом - 120 квадратных метров.

На месте пожара найдены останки мужчины 1988 года рождения. Он проживал вместе с бабушкой, которая на момент пожара была в больнице.

На тушение пожара от МЧС привлекались 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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