В Радужном бывший полицейский сбил женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-30T11:15:54+03:00

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Авария случилась в субботу, 28 декабря, в городе Радужный. Около 8 часов утра женщина шла на работу. У 18 дома в 1 квартале она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил 56-летний мужчина на "Ниссан Нот". С переломами ключицы и голени и с сотрясением головного мозга женщину госпитализировали в БСП. Позднее выяснилось, что водитель иномарки - бывший полицейский. В пресс-службе УМВД по Владимирской области эту информацию подтвердили. Со слов супруга пострадавшей, сейчас мужчина работает в ЧОПе, который осуществляет охрану правопорядка на территории закрытого города. Муж пострадавшей радужанки намерен обратиться в суд. Он заявил, что водитель "японца" даже не пытался притормозить. Нужно отметить, что такое поведение на дороге не свойственно жителям закрытого города. Радужане считаются одними из самых законопослушных граждан в плане соблюдения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU