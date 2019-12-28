2019-12-28T11:26:17+03:00
Общество

Во Владимире открылась рождественская ярмарка

В этом году она переехала на улицу Георгиевскую
Алексей СУХОВ
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27 декабря во Владимире открылась традиционная Рождественская ярмарка. В этом году она впервые пройдет на улице Георгиевской.

Все дни работы ярмарки ежедневно с 11 до 22 часов в более чем 30 нарядно украшенных шале можно будет приобрести чаи, медовые напитки, мед и продукцию пчеловодства, выпечку, шашлыки, снэки, кондитерские изделия, варенье и многое другое. Владимирские мастера-ремесленники представляют там сувениры с логотипом символа года и символикой города Владимира: тарелки, кружки, лаковую миниатюру, картины, гончарные и вязаные изделия, магниты, колокольчики, шары и игрушки. Для детей здесь будут работать аттракционы, в том числе новогодняя карусель с лошадками "в парижском стиле".

Ярмарка будет работать до 8 января, но если потребуется продолжение, администрация города продлит ее работу. Большинство праздничных мероприятий ярмарки запланированы на дневное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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