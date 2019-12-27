Во Владимире эвакуировали терминал рынка "Тандем"

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-27T15:59:16+03:00

Ранее людей вывели из арбитражного суда и 23-ей гимназии

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27 декабря во Владимире провели эвакуацию терминалы "Восток" и "Север-2" рынка "Тандем". По словам очевидцев, крайние терминалы торгового комплекса эвакуировать не стали. Сообщается, что в администрацию рынка позвонили с сообщением о заложенном взрывном устройстве.

Отметим, ранее сообщения о взрывных устройствах поступали в гимназию № 23 и арбитражный суд Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU