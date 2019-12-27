Владимирская полиция призывает жителей оплатить административные штрафы

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-27T15:44:34+03:00

В 2019 году было составлено 10 тысяч протоколов

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Сотрудники полиции призывают жителей области встретить Новый год без старых долгов и оплатить имеющиеся задолженности по административным штрафам. В 2019 году было составлено более 10 000 протоколов за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления в силу постановления о наложении штрафа. Если же вы вовремя не заплатили штраф, то его вправе увеличить или арестовать вас на 15 суток. После наказания правонарушитель от уплаты ранее наложенного штрафа не освобождается.

При отсутствии документа об уплате по истечении срока, установленного для оплаты, постановление о наложении штрафа направляется в службу судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель может временно ограничить выезд из России, право пользоваться транспортом и наложить арест на имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU