В Муроме незаконно уволили беременную

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-27T13:24:01+03:00

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Руководитель обособленного структурного подразделения Мошокское ООО «Агроторг» подозревается в необоснованном увольнении беременной женщины. Следствие установило, что в мае прошлого года жительницу Судогодского района приняли на работу продавцом-кассиром. Но в ноябре в связи со сложным протеканием беременности молодая женщина попала в больнице. Зная о плохом самочувствии сотрудницы, находившей я на больничном, и том, что по закону уволить беременную нельзя, руководитель подразделения ООО «Агроторг» 21 декабря прошлого года издала приказ о прекращении трудовых отношений с двадцатичетырехлетней девушкой, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Жительница Судогодского района сначала обратилась с иском в суд, а затем в прокуратуру и Следственный комитет. Сейчас директор признала свою вину. По закону за нарушение прав беременных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, ей грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU