Житель Подмосковья наладил канал поставки наркотиков во Владимирскую область

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-27T10:44:23+03:00

Его приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима

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Владимирский областной суд оставил в силе приговор жителю Подмосковья, организовавшему канал поставки наркотиков во Владимирскую область. Расследование уголовного дело проводило региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, 37-летний мужчина привозил во Владимирскую область крупные партии синтетических наркотиков, массами от 100 до 250 граммов. Товар он продавал через систему закладок, деньги от клиентов мужчине поступали на банковскую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU