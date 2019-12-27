Суздаль вошел в десятку самых посещаемых городов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-27T10:00:17+03:00

Но в Суздале дороже всего остановиться

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые посещаемые путешественниками города России в этом году.

Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Суздаль и Красноярск составили первую десятку городов, куда путешественники отправлялись чаще всего в 2019 году.

Туристы бронировали туристические поездки в города на период от 1,2 до 4 ночей и тратили на съем жилья для отдыха от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться было путешественнику в Краснодаре, дороже – в Суздале.

ИСТОЧНИК KP.RU