Суздаль вошел в десятку самых посещаемых городов
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые посещаемые путешественниками города России в этом году.
Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Суздаль и Красноярск составили первую десятку городов, куда путешественники отправлялись чаще всего в 2019 году.
Туристы бронировали туристические поездки в города на период от 1,2 до 4 ночей и тратили на съем жилья для отдыха от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться было путешественнику в Краснодаре, дороже – в Суздале.
ИСТОЧНИК KP.RU