Александровские пожарные спасли из горящего дома шестерых человек, включая двоих детей
Сгорел диван и внутренняя отделка комнаты на площади 20 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В ночь на 26 декабря в Александрове загорелся пятиэтажный дом. Через несколько минут на место приехали пожарные. В подъезде было сильное задымление – горела квартира на третьем этаже.
В результате оперативных действий пожарных с помощью спасательных устройств были спасены шесть человек, в том числе двое детей, а пять человек были эвакуированы. Пострадавших и погибших нет.
Причина пожара устанавливается, сгорел диван и внутренняя отделка комнаты на площади 20 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU