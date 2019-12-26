Александровские пожарные спасли из горящего дома шестерых человек, включая двоих детей

26 Дек. 17:48 2019-12-26T17:49:49+03:00

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В ночь на 26 декабря в Александрове загорелся пятиэтажный дом. Через несколько минут на место приехали пожарные. В подъезде было сильное задымление – горела квартира на третьем этаже.

В результате оперативных действий пожарных с помощью спасательных устройств были спасены шесть человек, в том числе двое детей, а пять человек были эвакуированы. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается, сгорел диван и внутренняя отделка комнаты на площади 20 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU