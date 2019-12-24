В Александровском районе 73-летний мужчина погиб под колесами поезда

24 Дек. 16:50 2019-12-24T16:50:17+03:00

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В семь утра 21 ноября в районе железнодорожного перегона Арсаки-Бужаниново Владимирской области пассажирский поезд сбил 73-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Северного линейного отдела МВД России на транспорте. Мужчина переходил железную дорогу и не заметил приближающийся поезд. От полученных травм он скончался. Обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, что даже при соблюдении установленного скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение. Поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU