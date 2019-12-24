2019-12-24T12:42:22+03:00
Происшествия

В Гороховце девушка солгала про кражу, боясь ругани мамы

За ложный донос девушка получила условный срок
Ирина Мальцева
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В марте двадцативосьмилетняя жительница Гороховца повредила замок на входной двери своей квартиры, потом разбросала в одной из комнат шкафа белье, чтобы все выглядело. Как будто в квартире был обыск. После этого гороховчанка пришла домой к маме, вызвала с мобильника полицию и заявила, что у нее украли пятнадцать тысяч рублей. Когда оперативники приехали к ней, она продолжала настаивать на своей версии событий. Как оказалось, девушка придумала эту историю, чтобы не объяснять родительнице, что деньги она потратила, хотя говорила, что откладывает. За ложный донос девушку приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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