Китайские инвесторы могут построить во Владимирской области завод Lifan

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-24T10:42:48+03:00

Переговоры с ними вел представитель региона в Москве Михаил Коротаев

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Во Владимирской области может появиться новый инвестиционный проект - завод по производству автомобилей китайской марки Lifan. 23 декабря переговоры с потенциальными инвесторами провел врио вице-губернатора, руководитель представительства Владимирской области в Москве Михаил Коротаев. Пресс-служба администрации региона сообщает, что во встрече приняли участие заместитель директора компании Lifan в России господин Чжан Цинхуа, а также руководитель инвестиционной компании Jiulongfu господин Ин Цзинци и председатель одной из крупнейших юридических компаний Китая DHH господин Луань Шаоху. Российскую сторону кроме Михаила Коротаева представлял президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

- Компании Lifan, Jiulongfu, DHH – давние и проверенные партнёры. Мы уверены в том, что их приход во Владимирскую область станет очередным успешным примером кооперации между регионами России и компаниями Китая , – заявил Виталий Манкевич.

Пресс-служба администрации Владимирской области уточняет, что китайские компании представят информацию об интересующих предприятиях Владимирской области, после чего стороны начнут работать над реализацией проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU