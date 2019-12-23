2019-12-23T15:56:10+03:00
Происшествия

41-летний муромлянин воровал из спортмагазина одежду

Он три раза складывал в пакеты одежду и выходил из магазина
Валерия ПРОНИНА
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В начале декабря в полицию обратился руководитель отдела спортивных товаров и сказал, что из магазина пропадает одежда. Как сообщает пресс-служба УМВД, ко всем кражам был причастен один и тот же мужчина - 41-летний безработный муромлянин. Он, когда за ним никто не наблюдал, три раза складывал в пакеты одежду и выходил из магазина.

Возбуждены уголовные дела за кражу.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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