Три преступления за день: ковровчанин сломал другу челюсть, украл из машины деньги и вынес из квартиры планшет

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-23T15:20:24+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Коврова, который в один день совершил сразу три преступления.

По данным УМВД по Владимирской области, мужчина увидел на стоянке "ВАЗ" с открытыми окнами. Он просунул руку в стекло и нащупал завернутые в пакет деньги - 8 600 рублей. После кражи он встретился со знакомым. Но что-то не заладилось, и приятели поругались. Обвиняемый мужчина ударил ногой своего знакомого, сломав ему нижнюю челюсть. Уходя из квартиры потерпевшего, ковровчанин украл планшет за 5 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU