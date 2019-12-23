Три преступления за день: ковровчанин сломал другу челюсть, украл из машины деньги и вынес из квартиры планшет
Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Коврова, который в один день совершил сразу три преступления.
По данным УМВД по Владимирской области, мужчина увидел на стоянке "ВАЗ" с открытыми окнами. Он просунул руку в стекло и нащупал завернутые в пакет деньги - 8 600 рублей. После кражи он встретился со знакомым. Но что-то не заладилось, и приятели поругались. Обвиняемый мужчина ударил ногой своего знакомого, сломав ему нижнюю челюсть. Уходя из квартиры потерпевшего, ковровчанин украл планшет за 5 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU