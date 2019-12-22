В Суздале стартовал третий этап съемок сериала "Угрюм-река"
Над проектом Юрия Мороза по роману Вячеслава Шишкова в городе-музее будут работать с 21 по 23 декабря
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В Суздаль идет третий этап съемок нового сериала «Угрюм-река». Режиссером проекта по роману Вячеслава Шишкова выступает Юрий Мороз, продюсер картины Денис Евстигнеев, сопродюсер - Константин Эрнст.
Главные роли в сериале играют Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков и многие другие актеры.
Сериал должен выйти на большой экран уже в 2021 году. Производство многосерийной ленты началось в июле этого года
Съемки в городе-музее пройдут с 21 по 23 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU