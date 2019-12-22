В Александрове судебный пристав два года брала взятки с должников

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-22T16:02:57+03:00

Она отменяла запреты на распоряжение имуществом и выезд за границу

Изменить размер текста: A A

В Александрове вынесли обвинительный приговор бывшему судебному приставу-исполнителю. Она признана виновной в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщает региональное следственное управление, два года, в 2018 и в 2019 годах, женщина за взятки отменяла должникам по кредитам и налогам запреты на распоряжение имуществом и выезд за границу. За это время она нажилась на 100 тысяч рублей.

Приговором Александровского городского суда экс-приставу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. Также она в течение 4 лет не имеет права занимать определенные должности федеральной государственной гражданской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU