2019-12-22T16:02:57+03:00
Общество

В Александрове судебный пристав два года брала взятки с должников

Она отменяла запреты на распоряжение имуществом и выезд за границу
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Александрове вынесли обвинительный приговор бывшему судебному приставу-исполнителю. Она признана виновной в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщает региональное следственное управление, два года, в 2018 и в 2019 годах, женщина за взятки отменяла должникам по кредитам и налогам запреты на распоряжение имуществом и выезд за границу. За это время она нажилась на 100 тысяч рублей.

Приговором Александровского городского суда экс-приставу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. Также она в течение 4 лет не имеет права занимать определенные должности федеральной государственной гражданской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области посчитали, во сколько обойдется "Сельдь под шубой" и "Оливье"
В Суздале стартовал третий этап съемок сериала "Угрюм-река"
В Александрове судебный пристав два года брала взятки с должников
В Александровском районе сгорел дом в 200 "квадратов"
Юным владимирцам предлагают написать стихи о зиме и бросить в ящик «Почты Деда Мороза»
Собинская больница получила передвижной ФАП
Владимирская певица прошла в полуфинал шоу "Голос"
Ковровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело об убийстве
Сотрудники Следственного комитета свозили детей Лухтоновского интерната на новогоднее представление
В Ковровском районе в ДТП погибли трое человек
В Муромском магазине несовершеннолетней девушке продали алкоголь
Камешковец, напавший с ножом на подростка, отправится в колонию
В Муроме родители мальчика, пострадавшего в детском саду, получат компенсацию
Сибирские кредиторы оштрафованы за угрозы жительнице Владимирской области
Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ
Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"
Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке
На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак
ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"