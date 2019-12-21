Юным владимирцам предлагают написать стихи о зиме и бросить в ящик «Почты Деда Мороза»
Чтобы порадовать Деда Мороза, внучка Снегурочка просит всех ребят написать стихотворения о зиме, оформить их и принести в один из ящиков «Почты деда Мороза»:
у елки на Соборной площади,
у елки на площади Победы,
в Светящемся шаре на большой смотровой площадке на ул.Георгиевской,
в парке культуры и отдыха «Дружба» (у здания администрации).
Юных авторов, чьи стихи особенно понравятся Деду Морозу, он наградит лично: 7 января на Рождественских гуляньях на Георгиевской и 12 января на Забеге Дедов Морозов на Соборной площади.
Подробности акции на сайте http://biblioteka33.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU