2019-12-21T17:50:42+03:00
Общество

Юным владимирцам предлагают написать стихи о зиме и бросить в ящик «Почты Деда Мороза»

Участников наградит Дед Мороз
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чтобы порадовать Деда Мороза, внучка Снегурочка просит всех ребят написать стихотворения о зиме, оформить их и принести в один из ящиков «Почты деда Мороза»:

у елки на Соборной площади,

у елки на площади Победы,

в Светящемся шаре на большой смотровой площадке на ул.Георгиевской,

в парке культуры и отдыха «Дружба» (у здания администрации).

Юных авторов, чьи стихи особенно понравятся Деду Морозу, он наградит лично: 7 января на Рождественских гуляньях на Георгиевской и 12 января на Забеге Дедов Морозов на Соборной площади.

Подробности акции на сайте http://biblioteka33.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юным владимирцам предлагают написать стихи о зиме и бросить в ящик «Почты Деда Мороза»
Собинская больница получила передвижной ФАП
Владимирская певица прошла в полуфинал шоу "Голос"
Ковровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело об убийстве
Сотрудники Следственного комитета свозили детей Лухтоновского интерната на новогоднее представление
В Ковровском районе в ДТП погибли трое человек
В Муромском магазине несовершеннолетней девушке продали алкоголь
Камешковец, напавший с ножом на подростка, отправится в колонию
В Муроме родители мальчика, пострадавшего в детском саду, получат компенсацию
Сибирские кредиторы оштрафованы за угрозы жительнице Владимирской области
Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ
Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"
Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке
На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак
ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"