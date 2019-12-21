Юным владимирцам предлагают написать стихи о зиме и бросить в ящик «Почты Деда Мороза»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-21T17:50:42+03:00

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Чтобы порадовать Деда Мороза, внучка Снегурочка просит всех ребят написать стихотворения о зиме, оформить их и принести в один из ящиков «Почты деда Мороза»:

у елки на Соборной площади,

у елки на площади Победы,

в Светящемся шаре на большой смотровой площадке на ул.Георгиевской,

в парке культуры и отдыха «Дружба» (у здания администрации).

Юных авторов, чьи стихи особенно понравятся Деду Морозу, он наградит лично: 7 января на Рождественских гуляньях на Георгиевской и 12 января на Забеге Дедов Морозов на Соборной площади.

Подробности акции на сайте http://biblioteka33.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU