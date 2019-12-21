2019-12-21T13:01:27+03:00
Общество

Владимирская певица прошла в полуфинал шоу "Голос"

Наставница Полина Гагарина отдала ей 50 % своих голосов
Валерия ПРОНИНА
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20 декабря на Первом канале состоялся прямой эфир вокального шоу "Голос". От каждой команды - Полины Гагариной, Валерия Сюткина, Сергея Шнурова и Константина Мелазде - выступали трое человек. Двое по результатам голосов зрителей и наставников прошли в полуфинал.

Владимирская певица Алана Чочиева из команды Полины Гагариной выступила с песней "Лететь" группы "А-Мега". Наставница отдала Алане 50% голосов, двум другим певцам - по 20 и 30%. Кроме того, за любимого участника могли проголосовать и зрители, отправив СМС. В итоге процент наставника и зрителей суммировался: у Аланы получилось 94,5%. Вместе с ней в полуфинал прошел пермяк Ив Набиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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