Ковровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело об убийстве
В Ковровский городской суд 1 августа 2019 года поступило уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в убийстве. По данным суда, в середине сентября 2018 года двое друзей выпивали на кухне, после поссорились. Тогда один взял нож и нанес два удара приятелю в жизненно важные части тела. Потерпевший никаких угроз в адрес обвиняемого не предпринимал, то есть не представлял для него никакой опасности.
В этот же день пострадавший умер в реанимации ЦГБ Коврова.
Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Все пришли к выводу о возвращении уголовного дела в прокуратуру.
20 декабря 2019 года дело возвращено Ковровскому городскому прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
ИСТОЧНИК KP.RU