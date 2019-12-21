Ковровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело об убийстве

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-21T11:09:36+03:00

Суд нашел в нем препятствия для рассмотрения

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В Ковровский городской суд 1 августа 2019 года поступило уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в убийстве. По данным суда, в середине сентября 2018 года двое друзей выпивали на кухне, после поссорились. Тогда один взял нож и нанес два удара приятелю в жизненно важные части тела. Потерпевший никаких угроз в адрес обвиняемого не предпринимал, то есть не представлял для него никакой опасности.

В этот же день пострадавший умер в реанимации ЦГБ Коврова.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Все пришли к выводу о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

20 декабря 2019 года дело возвращено Ковровскому городскому прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU