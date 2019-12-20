Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-20T17:58:37+03:00

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19 декабря врио первого заместителя Губернатора Максим Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами комбината «Тепличный» – руководством агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». В мероприятии приняли участие директор юридического департамента холдинга Михаил Чирухин, генеральный директор ООО ТК «Воронежский» Сергей Столяров, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области Константин Демидов и директор ГУП «Комбинат «Тепличный» Михаил Веретенников.

В ходе совещания были рассмотрены варианты совместной реализации инвестиционных проектов на базе ГУП «Комбинат «Тепличный», в том числе на основе государственно-частного партнёрства.

Агрохолдинг «ЭКО-культура» – самый крупный в России производитель и поставщик экологически чистых овощей, выращиваемых на закрытом грунте. В холдинг входит 8 тепличных комбинатов с общей площадью теплиц более 231 га, распределительные центры в Московской области, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае площадью 16 тыс. кв.м и мощностью свыше 180 тысяч тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU