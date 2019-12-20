В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-20T14:20:26+03:00

В субботу они проведут митинг в честь 140-летия генсека

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19 декабря на фасаде ДК имени Ленина в центре Коврова был установлен баннер в честь 140-летия Иосифа Сталина. Судя по символике КПРФ, его установила местная городская ячейка этой партии. Лозунг на баннере гласит: "Помнят жители Коврова подвиги великого вождя". Фотография баннера была опубликована в местном сообществе "Подслушано в Коврове".

Пост с изображением баннера собрал немало негативных комментариев. Большинство посетителей сообщества "Подслушано в Коврове", решивших высказаться по поводу появления портрета генсека ЦК ВКП(б) - КПСС, были категорически против такого баннера в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU