2019-12-20T12:10:15+03:00
Звезды

Детские школы искусств Владимирской области получат новые музыкальные инструменты

В наш регион поставят три комплекта духовых инструментов на общую сумму почти 7 млн рублей
Алексей СУХОВ
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Власти Владимирской области подписали четыре государственных контракта на поставку музыкальных инструментов в детские школы искусств региона.

В наш регион поставят три комплекта духовых инструментов на общую сумму почти 7 миллионов рублей – в ДШИ имени Балакирева (Гусь-Хрустальный), ДШИ №5 города Владимира и ДШИ поселка Бавлены Кольчугинского района.

Кроме того, область получит 15 комплектов ударных инструментов и ксилофонов на общую сумму около 2 миллионов рублей. Эти инструменты поступят в детские школы искусств Владимира, Коврова, Меленок, Радужного, Юрьева-Польского, а также Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского и Собинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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