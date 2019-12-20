Детские школы искусств Владимирской области получат новые музыкальные инструменты
Власти Владимирской области подписали четыре государственных контракта на поставку музыкальных инструментов в детские школы искусств региона.
В наш регион поставят три комплекта духовых инструментов на общую сумму почти 7 миллионов рублей – в ДШИ имени Балакирева (Гусь-Хрустальный), ДШИ №5 города Владимира и ДШИ поселка Бавлены Кольчугинского района.
Кроме того, область получит 15 комплектов ударных инструментов и ксилофонов на общую сумму около 2 миллионов рублей. Эти инструменты поступят в детские школы искусств Владимира, Коврова, Меленок, Радужного, Юрьева-Польского, а также Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского и Собинского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU