2019-12-19T12:43:38+03:00
Происшествия

У стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель

Ствол дерева переломился пополам
Валерия ПРОНИНА
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Фото: Юрьев-Польские известияФото: Юрьев-Польские известия
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19 декабря в районе 10 часов утра у стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель. Причиной падения стал шквалистый ветер, который сломил ствол дерева. Местная администрация планирует сегодня возвратить елку на место. Если ветер так и будет бушевать, тогда установку главного символа Нового года отложат.

Напомним, что накануне празднования 2016 года елка, также установленная у стен Кремля, упала из-за плохого крепления. Жители Юрьев-Польского писали в соцсетях, что боятся второго раза, мол елка в этом году тоже закреплена ненадежно. И вот, второй раз случился сегодня. Только упала не сама, а помог ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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