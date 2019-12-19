СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-19T12:43:38+03:00

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19 декабря в районе 10 часов утра у стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель. Причиной падения стал шквалистый ветер, который сломил ствол дерева. Местная администрация планирует сегодня возвратить елку на место. Если ветер так и будет бушевать, тогда установку главного символа Нового года отложат.

Напомним, что накануне празднования 2016 года елка, также установленная у стен Кремля, упала из-за плохого крепления. Жители Юрьев-Польского писали в соцсетях, что боятся второго раза, мол елка в этом году тоже закреплена ненадежно. И вот, второй раз случился сегодня. Только упала не сама, а помог ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU